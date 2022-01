OnePlus propose de nombreuses promotions sur son site officiel sur les smartphones, écouteurs...

Du samedi 29 janvier au 28 février 2022, OnePlus propose sur son site de nombreuses promotions sur une partie de ses smartphones, mais aussi de ses accessoires.

Vous pourrez ainsi utiliser deux codes de réduction :

10 € de rédution dès 400 € d'achat avec le code OPVAL10OFF400A

50 € de réduction des 600 € d'achat avec le code OPVAL50OFF600A



Par exemple, le smartphone OnePlus 9 Pro profite de 90 € de réduction, peu importe la configuration.

Il est doté d'une dalle AMOLED de 6.7" avec une définition d'écran de 3200 x 1440 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz. De plus, le OnePlus 9 Pro intègre le SoC Snapdragon 888 accompagné de 8 ou 12 Go RAM et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Sur l'arrière, le smartphone est doté de 4 modules photo dont un principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif de 8MP et un macroscopique de 3 MP. Le smartphone est aussi agrémenté d'un module de 16 MP pour faire des selfies. Pour finir, le OnePlus 9 Pro dispose d'une batterie de 4500 mAh qui offre plus de 12 heures d'autonomie.

Sur le site officiel, le smartphone OnePlus 9 Pro est affiché à partir de 829 € avec le code AF90OFF9PRO et avec la livraison gratuite.



Vous trouverez également d'autres bons plans disponibles sur le site de OnePlus :

Smartphone

Écouteurs

OnePlus Buds Z2 à 99 € avec le code OP20OFFBUDSZ2



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les soldes d'hiver chez Apple (iPhone, MacBook, iPad) à prix CASSÉ ou encore les forfaits fibres SFR et RED à partir de seulement 18 € !