Les soldes d'hiver avec Apple : une pluie d'iPhone, de MacBook et d'iPad à prix CASSÉ

On est tous à la recherche de la meilleure affaire, alors quand la marque à la pomme voit ses produits s'afficher à prix réduit, il faut en profiter.

Les soldes d'hiver sont encore présentes jusqu'au 8 février. Les enseignes comme Darty, Fnac, Amazon et bien d'autres se battent pour attirer le maximum de clients.

Et un bon argument est faire baisser les prix des produits Apple. Prenons par exemple l'iPhone 12 Pro Max 128 Go qui profite d'une belle réduction chez Cdiscount.

Il est équipé d'un écran Super Retina XDR de 6,7" avec un revêtement oléophobe anti-trace et céramic shield. Il intègre la puce A14 Bionic avec 128 Go d'espace de stockage. On profite aussi du système d'exploitation iOS 14 qui est installé sur le smartphone.

Du côté de la photographie, l'iPhone bénéficie de trois modules photo, dont un de 12 MP, avec un module ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. Pour les selfies, on profite aussi d'un objectif de 12 MP. Et enfin, grâce à sa batterie de 3687 mAh, vous bénéficiez d'une bonne journée d'autonomie.

Sur Cdiscount, l'Apple iPhone 12 Pro Max 128 Go est au prix de 1049 € au lieu de 1259 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des bons plans sur la marque à la pomme :

iPhone

MacBook

iPad

Montre connectée

Son

D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les forfaits mobiles Bouygues Télécom ou RED à des prix CASSE uniquement ce week-end de 10 € par mois le 100 Go de data ou 12 € par mois le forfait 200 Go !