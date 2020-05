OnePlus veut renouer avec les smartphones low cost

À sa sortie il y a quelques années, le OnePlus One défiait le marché du smartphone. Avec une configuration identique aux ténors du secteur, le terminal était vendu 3 fois moins cher que la concurrence et lançait à lui seul un terme, celui de Flagship Killer.

Mais les choses ont rapidement changé, et dès le OnePlus 2, la marque augmentait ses tarifs, pour se présenter désormais autour des 1000€ avec son OnePlus 8, au même niveau que les grands du secteur.

Pourtant, OnePlus souhaite renouer avec les acheteurs à la recherche de smartphones plus accessibles. Pete Lau a indiqué que la marque pourrait proposer un catalogue plus étendu, avec des terminaux d'entrée ou milieu de gamme.

Revient alors la rumeur du OnePlus Z, un terminal plus accessible attendu pour le mois de juillet qui proposerait une fiche technique plus modeste pour un prix bien plus abordable que le OnePlus 8 orienté vers le haut de gamme.

OnePlus pourrait ainsi développer son catalogue de produits, une stratégie déjà adoptée par Xiaomi et d'autres marques, mais pour l'instant jamais suivie par le constructeur. Chaque année, la marque se contente ainsi de sortir une révision de son modèle phare, avec une ou deux déclinaisons légères, mais sans proposer véritablement de catalogue complet d'appareils.