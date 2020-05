OnePlus : les premiers écouteurs sans fil TWS en juillet ?

Le mois de juillet pourrait être chargé pour le fabricant OnePlus. On lui prête déjà l'intention de lancer un smartphone OnePlus Z en milieu de gamme qui lui permettrait de récupérer une partie de sa communauté refroidie par les prix des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro (voir nos tests) mais il pourrait aussi y avoir une sorte de "One More Thing".

Le fabricant pourrait ainsi dévoiler ses premiers écouteurs sans fil TWS ! La marque propose déjà des écouteurs sans fil avec les Bullets Wireless, dont les récents Bullets Wireless Z, mais ils sont au format "tour de nuque" avec un câble reliant les deux écouteurs.

OnePlus pourrait donc se lancer sous peu sur ce créneau qui rencontre un succès grandissant. Et d'après l'image diffusée par @MaxJmb sur Twitter, les écouteurs TWS auraient un certain air de ressemblance avec les AirPods d'Apple, écouteurs TWS leader du marché actuellement.

On retrouverait donc la fameuse tige au bas de l'écouteur et un format d'oreillette sans embout silicone. Les écouteurs TWS de OnePlus seront sans doute proposés avec un étui assurant plusieurs recharges. Rien n'est dit pour le moment sur le prix.