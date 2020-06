OnePlus TV : une nouvelle série de téléviseurs connectés attendue en juillet

La marque OnePlus est spécialisée dans les smartphones mais elle a présenté en septembre 2019 une série de téléviseurs connectés OnePlus TV Q1 / Q1 Pro premium pour le marché indien.

Sous Android TV avec une interface OxygenPlay, elle présente un affichage QLED 4K HDR10+ et Dolby Vision aux bordures ultrafines et avec pour certains modèles une barre de son intégrée et mobile apparaissant sous l'écran.

OnePlus TV Q1 Pro

Il reste qu'avec des tarifs démarrant pour l'équivalent de 900 € pour le Q1 et 1300 € environ pour le Q1 Pro, les téléviseurs OnePlus TV n'étaient pas forcément très accessibles sur le marché visé. Cela devrait changer avec l'arrivée d'une nouvelle série plus abordable.

It's official. We're making our premium smart TV experience more accessible to our Indian community. #SmarterTV pic.twitter.com/gc7WUcVIxJ — Pete Lau (@PeteLau) June 8, 2020

Le CEO Pete Lau a commencé à teaser sur le sujet en promettant une "expérience Smart TV plus abordable" pour le marché indien. La présentation se fera le 2 juillet prochain.

OnePlus présentera une peu plus tard, mais aussi en Inde, un smartphone OnePlus Z positionné en milieu de gamme et plus abordable que sa série OnePlus 8. Il devrait là encore permettre de toucher un public ne souhaitant pas forcément mettre un prix élevé dans les appareils mobiles.

Le teaser pour la nouvelle série de téléviseurs OnePlus TV ne livre pas de détails sur les caractéristiques. Vu d'en haut, on apprécie seulement la finesse du futur téléviseur. Rien ne dit non plus si cette nouvelle gamme sera proposée hors de l'Inde.