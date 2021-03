OnePlus Watch : on a déjà une idée de son prix

Alors que OnePlus doit présenter sa première montre connectée demain en même temps que les smartphones OnePlus 9 et 9 Pro, les indiscrétions se multiplient concernant le design mais aussi plus récemment le prix de la future smartwatch.

La OnePlus Watch viendra compléter la gamme d'accessoires du fabricant, au-delà des casques et écouteurs sans fil proposés ces dernières années, avec un modèle au boîtier rond et bracelet silicone qui offrira tous les avantages d'une montre connectée : notifications, suivi d'activité et des sessions sportives, suivi du sommeil.

Pete Lau, CEO de OnePlus, a déjà confirmé que la montre n'utilisera pas Wear OS mais un système développé en interne. Et, à la veille de la présentation officielle, le leaker Ishar Agarwal donne une indication sur son prix en Europe.

La OnePlus Watch serait donc proposée à 150 € environ, ce qui la positionnerait vers le milieu de gamme, sur un marché qui peut descendre à quelques dizaines d'euros pour dépasser les 350 à 400 € en haut de gamme, et plus encore s'il y a des matériaux spéciaux et finitions particulièrement soignées.