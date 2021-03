OnePlus Watch : un rendu de la montre connectée déjà diffusé

OnePlus a déjà confirmé le lancement de sa première montre connectée le 23 mars et diffusé quelques aperçus. Un rendu plus complet est apparu sur la Toile.

La marque OnePlus présentera en plus des smartphones OnePlus 9 et 9 Pro le 23 mars prochain une première montre connectée OnePlus Watch. Beaucoup de fabricants de smartphones disposent de ce type de gadget en complément de leurs gammes d'appareils mobiles et ce n'était qu'une question de temps avant que OnePlus fasse de même.

Le fabricant a déjà confirmé l'existence de la montre connectée en amont de la conférence de presse et fourni quelques indications. Pete Lau, son CEO, a lui-même confirmé qu'elle ne tournera pas sous Wear OS mais qu'elle exploitera plutôt une plate-forme de type RTOS (Real Time OS) avec un effort pour qu'elle s'incorpore parfaitement à l'écosystème OnePlus.

Des images donnant un aperçu de la smartwatch ont été publiés pour l'occasion mais un rendu diffusé par Unbox Therapy la dévoile plus complètement. On trouve ainsi un boîtier rond avec deux touches latérales et un écran rond couleur couvrant l'essentiel de la face avant.

C'est aussi ce que montraient les croquis de brevets repérés en février auprès de l'Office des brevets allemands.

Le design est épuré et le boîtier s'accompagne d'un bracelet qui semble être en silicone. La date affichée sur le cadran est celle de la présentation officielle du 23 mars.

Aucun autre détail n'est fourni et il faudra donc s'en tenir aux quelques indications évoquées précédemment, comme un boîtier IP68, un cardiofréquencemètre optique, un stockage de 4 Go ou encore une recharge Warp Charge.