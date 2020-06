OnePlus Z : un passage par Geekbench confirme ses caractéristiques

OnePlus a dévoilé ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro il y a déjà quelques semaines mais il reste dans les cartons une version lite plus abordable qui devrait être lancée pour cet été sous le nom officiel de OnePlus Z avec peut-être ...

OnePlus a dévoilé ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro mais la rumeur d'une version lite plus abordable reste d'actualité avec un lancement possible cet été.