Eutelsat investit dans OneWeb

Eutelsat Communications va investir dans OneWeb et aura des droits de gouvernance de même niveau que le gouvernement britannique et le groupe Bharti.

" Eutelsat s'engage dans l'orbite basse en investissant dans OneWeb. " C'est ainsi que l'opérateur français de satellites Eutelsat Communications a annoncé cette semaine la signature d'un accord pour une prise de participation de 24 % dans OneWeb.

L'investissement sera à hauteur de 550 millions de dollars, dans le cadre d'une opération dont la finalisation devrait avoir lieu au deuxième semestre de cette année avec l'aval des autorités compétentes.

Avec OneWeb, Eutelsat va s'aventurer en orbite terrestre basse et non plus seulement en orbite géostationnaire pour son activité de haut débit fixe.

Aux côtés du gouvernement britannique et de Bharti

OneWeb avait évité la faillite l'année dernière grâce à une reprise par l'État britannique et le groupe indien Bharti. Avec sa prise de participation, Eutelsat souligne qu'il bénéficiera de droits de gouvernance similaires à ceux du gouvernement britannique et de Bharti Global.

Un total de 182 satellites OneWeb ont été déployés en orbite à ce jour sur 648 attendus pour la constellation d'accès à Internet qui sera opérationnelle à une altitude de 1 200 km. " L'investissement d'Eutelsat permet à OneWeb d'être quasi-intégralement financé et OneWeb est bien avancé pour sécuriser le financement restant dans le courant de l'année. "

Le lancement d'un service commercial pour OneWeb est prévu pour d'ici la fin de l'année afin de couvrir toutes les régions situées au-dessus du 50e parallèle nord, avant une couverture mondiale en 2022.