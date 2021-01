Open Web Docs œuvre à la documentation sur les technologies web

Pour assurer la présence d'une documentation et de ressources de haute qualité à destination des développeurs web en toute indépendance, le lancement officiel de l'Open Web Docs a été annoncé cette semaine.

Avec ce collectif dit ouvert, il est d'abord question de soutenir la transition de l'infrastructure de MDN, contribuer à la documentation sur les technologies web, aux données de compatibilité des navigateurs, la documentation de JavaScript sur MDN Web Docs.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle plateforme de documentation du Web. Au contraire, Open Web Docs affiche son intention de travailler en étroite collaboration avec les plateformes existantes, avec donc comme priorité MDN Web Docs.

L'initiative est intimement liée à la restructuration de Mozilla qui a aussi touché la documentation MDN (Mozilla Developer Network). Fin 2020, des membres de MDN avaient lancé une nouvelle plateforme au nom de code Yari avec du contenu sur GitHub et une synchronisation avec la documentation MDN.



Open Web Docs a été créé avec la participation de partenaires de MDN. Coil, Google et Microsoft, apportent un soutien financier, de même que Igalia et des backers sur Open Source Collective. Mozilla, Samsung et le W3C apportent également un soutien et une participation.