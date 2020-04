Opera intègre désormais Instagram

La nouvelle version 68 du navigateur Opera sur ordinateur accueillie dorénavant Instagram dans sa barre latérale. Un support natif qui s'ajoute à celui de Facebook Messenger, WhatsApp ou encore Telegram.

Cette intégration permet de profiter directement des nouvelles fonctionnalités déployées pour la version web d'Instagram. Récemment, cela a par exemple été le cas avec le déploiement à l'échelle mondiale de la messagerie Instagram Direct.

D'après Opera, qui revendique 73 millions d'utilisateurs actifs par mois pour son navigateur sur ordinateur, l'utilisation des messageries intégrées a progressé de 50 % pour WhatsApp et 48 % pour Messenger au cours des deux derniers mois.

Avec la version 67, Opera avait ouvert un nouveau cycle R2020 - pour améliorer l'expérience de navigation - en introduisant les Workspaces pour les espaces de travail et la gestion des onglets des pages en fonction de thématiques personnalisables.



La mouture 68 améliore la mise en évidence et la recherche d'onglets en double qui pourront être fermés plus facilement, facilite l'accès à la recherche dans les onglets ouverts via une icône en forme de loupe à gauche de la réduction d'une fenêtre (ou sinon Ctrl + Espace). Par ailleurs, la signalétique pour les sites sécurisés évolue.