Les réseaux mobiles échapperont-ils aux coupures électriques cet hiver ?

En cas d'hiver froid et si les éco-gestes et mesures de sobriété énergétique ne suffisent pas, le gestionnaire du réseau de distribution électrique RTE pourrait en dernier recours procéder à des coupures de courant ponctuelles de deux heures réparties par zones géographiques.

Tout le monde serait alors affecté, hormis certaines activités dites essentielles comme la santé, les feux de signalisation ou la Défense nationale. Pour les autres, il faudra prendre son mal en patience ou avoir recours à d'autres sources d'alimentation électrique (panneaux solaires, groupe électrogène...) ou à des solutions de stockage d'énergie.

Les télécoms, un secteur essentiel et prioritaire ?

Le secteur des télécoms tente depuis des mois de se faire intégrer dans le périmètre des services essentiels maintenus en cas d'interruption générale du courant. Les opérateurs font valoir qu'ils ne peuvent maintenir en service qu'une fraction des dizaines de milliers d'antennes couvrant le territoire et que les réseaux fixes et mobiles sont nécessaires au bon fonctionnement de nombre de secteurs essentiels.

Plus récemment, un autre argument a été mis en avant : les opérateurs ne pourront plus acheminer les appels d'urgence en cas de coupure d'électricité. C'est un point central de son argumentation pour tenter de devenir un service prioritaire et échapper aux coupures.

Pas d'avancée des discussions

Tandis que les discussions se poursuivent avec les autorités, Enedis se retranche derrière les directives officielles qui soulignent l'impératif de s'équiper de sources d'énergie alternatives.

Selon BFM / Tech&Co, il resterait possible d'obtenir un accord préfectoral pour inclure les installations des opérateurs télécoms dans le champ des équipements exemptés des coupures.

En attendant, la situation reste toujours floue, même pour la FFT (Fédération Française des Télécoms), le lobby des opérateurs (hors Free).