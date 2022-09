Les petits secrets de l'iPhone 14 pour envoyer des messages par satellite

C'est l'une des grandes annonces d'Apple, valable pour tous les modèles d'iiPhone 14 : la capacité d'envoyer des messages d'urgence par satellite. La fonctionnalité n'est réservée pour le moment qu'aux Etats-Unis et au Canada mais de nouveaux marchés seront éligibles à court terme.

Lors de la présentation officielle, la firme de Cupertino a beaucoup mis en scène des situations catastrophiques. De l'accident de voiture (l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro savent aussi envoyer un message d'alerte via les réseaux cellulaires) au randonneur perdu en passant par la blessure invalidante, tout était bon pour donner au smartphone le rôle de sauveur.

La communication d'urgence par satellite fait partie de ce nouvel attirail des fonctionnalités de l'iPhone 14 destiné à nous sauver la vie lorsqu'aucun réseau terrestre (cellulaire, WiFi) n'est disponible.

Les satellites, dernier recours pour les secours

Par définition, il ne sera que rarement utilisé, à moins d'aimer se mettre régulièrement dans des situations périlleuses, et encore faudra-t-il avoir un espace dégagé au-dessus de la tête, mais Apple a pris son temps pour tenter d'en montrer l'intérêt...et la lenteur.

Pas question de converser par ce moyen, les messages, déjà triturés par une compression, mettront au mieux 15 secondes pour décoller, et beaucoup plus longtemps si l'environnement est défavorable (le simple feuillage d'un arbre est déjà un obstacle sévère).

Concernant l'usage, Apple prend d'ailleurs les devants en offrant deux ans d'utilisation gratuite du service avant de le rendre payant (sans dire comment ni combien).

La bande n53 et les composants RF custom

La fonctionnalité est épaulée par une belle interface aidant à orienter le smartphone pour trouver les satellites de l'opérateur Globalstar. Et on en sait un peu plus sur la capacité d'envoi des messages avec l'observation des entrailles de l'iPhone 14 par iFixit.

Le secret de la communication réside dans son modem 5G Snapdragon X65 founi par Qualcomm qui, en plus d'assurer du très haut débit mobile, est compatible avec la bande de fréquences n53 exploitée par Globalstar, dont Apple a réservé 85% de la capacité de la constellation...en attendant de disposer de la sienne ?

Le modem Snapdragon X65 dans la carte mère de l'iPhone 14 Pro Max

(credit : iFixit)

Cette compatibilité ne fait pas tout et Apple a ajouté ses propres composants RF custom et du logiciel conçu en interne pour assurer le fonctionnement de la communication par satellite dans les iPhone 14, selon Reuters :

Ce n'est pas encore le modem 5G made by Apple mais on s'en rapproche un peu avec la capacité d'intégrer des composants de radiofréquence dédiés, ce qui demande un certain savoir-faire que n'ont en principe que les spécialistes des modems.

Cela constitue donc un premier entraînement pour les équipes d'Apple dans la compréhension et la maîtrise des communications sans fil et de la conception de modems qui pourraient, comme les puces Apple Ax, être conçus finement en fonction des attentes du géant californien.