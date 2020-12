Black week : les plus belles promos du jour (Oppo A72, Apple Watch, AirPods Pro ...)

Le bon plan du jour concerne le smartphone Oppo A72 qui possède un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 60 Hz. Ce téléphone exploite un SoC Snapdragon 665 accompagné de 4 et 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Il est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18 Watts. Enfin, il possède un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 48 mégapixels, et trois autres modules de 8, 2 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels.

Vous pourrez profiter du smartphone Oppo A72 128 Go à 199 € au lieu de 338 € chez Boulanger avec en cadeau les écouteurs W31 de la marque !



Ci-dessous une liste non exhaustive des promotions du jour :

