Oppo A94 128 Go à prix MINI, et notre MAXI sélection du jour (drone DJI, casques, domotique,...)

Acquérir un bon smartphone à un prix raisonnable est tout à fait possible. C'est le cas aujourd'hui de l'Oppo A94 128 Go.

Ce téléphone noir de 6,43" avec une définition d'écran de 2400 x 1080 px a une esthétique simple. Il est équipé d"un processeur Dimensity 800U 5G avec, pour l'accompagner, 8 Go de RAM et 128 Go d'espace disque.

Sur sa face arrière, il présente quatre modules photo de 48, 8 et 2x2 mp. En frontal, il embarque un module de 16 mp. Côté autonomie, l'Oppo A94 possède un accumulateur de 4300 mAh permettant une autonomie d'environ 17 heures et sa batterie met moins de 50 minutes à se charger grâce à son chargeur de 30 W.

Actuellement sur Amazon, le smartphone Oppo A94 est au tarif réduit de 281 € au lieu de 340 € avec la livraison gratuite en France.





Et vous trouverez également ci-dessous notre super sélection des promotions cueillies sur le net pour aujourd'hui :

Drone DJI Mavic Mini Combo à 471 € au lieu de 499 € (Amazon)





LG 55NANO813 55" à 540 € au lieu de 659 € avec le code 10EUROS (Cdiscount)

Samsung QE65 65" à 790 € au lieu de 900 € avec le code 10EUROS (Cdiscount)





PC portable ACER Nitro 5 à 900 € au lieu de 1200 € chez Darty (15,6", i5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, GTX 1660)

Vélo électrique VELOBECANE-7 à 620 € au lieu de 1200 € avec le code 10EUROS (Cdiscount)



