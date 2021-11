Oppo : déjà des clichés du Reno 7

Oppo passe la seconde et pourrait proposer très rapidement une nouvelle génération de smartphones. Alors même que la marque vient de déployer le Reno 6, le Reno 7 fait déjà parler de lui.

Il s'agirait là d'une fuite émanant d'Oppo, puisque des clichés de l'appareil proposés ressemblent étrangement à des clichés marketing.

On découvre ainsi les Oppo Reno 7 et Pro dans un design qui évolue finalement peu. On retrouve un dos "glow" iridescent avec un effet pailleté et des tranches plates inspirées de l'iPhone.

C'est principalement le module photo qui représente la grosse évolution de design avec jusqu'à 4 capteurs photo dont deux objectifs particulièrement imposants. On ne sait pas comment se déclinent les capteurs pour l'instant.

On ne sait pas non plus quand Oppo présentera et commercialisera son appareil, mais il serait étrange que la marque enchaine si vite les références, surtout dans un contexte de pénurie de composants.