Oppo dévoile son Find X2 Lite

La marque Oppo vient ainsi de confirmer, sur son site portugais, la déclinaison plus abordable de ses Find X2 et Find X2 Pro.

Le Find X2 Lite s'affiche ainsi avec une fiche technique l'orientant vers le milieu de gamme. Oppo souhaite toutefois rester sur un positionnement assez haut et le terminal conserve deux aspects premium : une dalle OLED ainsi qu'une compatibilité 5G.

Le Find X2 Lite embarque ainsi un écran OLED de 6.4 pouces Full HD+ avec des bordures amincies et une encoche de type goutte d'eau pour le capteur photo frontal. L'écran cache un lecteur d'empreintes digitales, mais reste cette fois à un taux de rafraichissement de 60 Hz.

En interne, on retrouve la plateforme Snapdragon 765G qui intègre directement un modem 5G. Le tout est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La batterie affiche une capacité de 4025 mAh et est compatible avec la recharge rapide VOOC 30W.

La partie photo mise sur un quadruple capteur avec un module principal de 48MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un capteur monochrome de 2 MP et un capteur "rétro" de 2 MP. En façade, on retrouve un capteur 32 MP.

L'Oppo Find X2 Lite est annoncé au Portugal pour 499€, il pourrait être déployé dans toute l'Europe prochainement.