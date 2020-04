AnTuTu : l'Oppo Find X2 Pro en tête du classement des smartphones Android en mars

Après un mois de février où les smartphones de 2019 étaient encore nombreux, ne laissant que la série Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro s'inviter en tête de classement, le mois de mars a vu plus largement débarquer les nouveaux modèles sur le benchmark AnTuTu.

Dans son Top (chinois) des smartphones Android les plus performants au mois de mars, le Xiaomi Mi 10 Pro se voit détrôné pour quelques milliers de points par le nouveau Oppo Find X2 Pro qui est aussi le premier à dépasser les 600 000 points dans le benchmark.

Egalement sous Snapdragon 865 et profitant d'une gravure en 7 nm EUV, l'écart du score n'est pas très significatif en termes de performances mais lui suffit pour s'offrir la tête du classement.

L'Oppo Find X2 ne démérite pas en prenant la troisième place du classement pour le mois de mars avec 590 000 points, tandis que le Redmi K30 Pro de Xiaomi, lui aussi sous Snapdragon 865, manque le podium de très peu avec 589 000 points.

On notera également l'arrivée dans le classement des Oppo iQOO 3 et Black Shark 3 / 3 Pro, ainsi que des Realme X50 Pro 5G et Vivo Nex 3S 5G, au point que tous les smartphones du classement d'AnTuTu en mars sont équipés du dernier SoC haut de gamme de Qualcomm.