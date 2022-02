Find X5 Pro : Oppo dévoile son smartphone premium

Après les fuites, c'est l'heure de la présentation officielle avec le smartphone Find X5 Pro d'Oppo. Il constitue le très haut de gamme de la marque chinoise et prend la succession en la matière du Find X3 Pro de 2021. Perçu comme néfaste en Chine, le chiffre 4 a soigneusement été écarté.

L'Oppo Find X5 Pro affiche sur un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 3216 x 1440 pixels, luminosité de jusqu'à 1300 cd/m² et taux de rafraîchissement dynamique de jusqu'à 120 Hz (technologie LTPO ; 1 Hz à 120 Hz). Il est protégé par verre Corning Gorilla Glass Victus.

Avec corps en céramique, certification IP68, épaisseur de 8,5 mm et un poids de 218 g, l'appareil est équipé d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm gravé en 4 nm qui est associé à 12 Go de RAM (LPDDR5) et 256 Go de stockage en UFS 3.1.

La batterie de 5000 mAh (batterie à deux cellules) supporte la charge rapide 80 W en filaire (0 à 50 % d'autonomie en 12 minutes) et 50 W en sans fil (0 à 100 % en 50 minutes). Oppo souligne une technologie pour optimiser la durée de vie de la batterie avec jusqu'à 1 600 cycles de charge.

Avec puce MariSilicon X maison

Le Find X5 Pro intègre un triple capteur photo à l'arrière avec un bloc fusionné à la coque. Le grand angle (stabilisation optique sur 5 axes) et l'ultra grand angle (110°) s'appuient sur un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels. Un téléobjectif de 13 mégapixels est présent (zoom optique hybride 5x et zoom numérique 20x), mais il n'y a plus d'objectif macro. Pour les selfies, c'est un capteur photo de 32 mégapixels.

Oppo met en avant une lentille en verre ultra transparent pour le grand angle, son partenariat avec Hasselblad et une puce MariSilicon X - développée en interne et gravée en 6 nm - avec processeur d'image ISP et NPU (Neural Processing Unit) pour l'IA. Le NPU permet d'atteindre 18 TOPS. Oppo souligne des améliorations significatives pour les photos et vidéos de nuit, et l'exécution d'une IA de réduction de bruit avec un algorithme de son cru.

Avec ColorOS 12.1 (Android 12), l'Oppo Find X5 Pro sera disponible le 24 mars prochain à un prix de 1 299,90 €. Il sera en précommande à partir du 9 mars.