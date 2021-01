Le Oppo Find X2 Lite en promotion, mais aussi les écouteurs Samsung Galaxy Buds et un casque Sony

Commençons avec le smartphone Oppo Find X2 Lite qui propose un écran AMOLED de 6,4 pouces d’une définition 2400 x 1080 pixels avec une fréquence d’affichage de 60 Hz. L’appareil embarque un Soc Snapdragon 765G avec 8Go de RAM et 128 Go de stockage.

Côté photo, on trouvera un total de 5 capteurs, un à l’avant et 4 à l’arrière. Le capteur frontal est de 32 Mégapixels, tandis que les capteurs à l’arrière sont de 48 Mégapixels pour le principal avec un second de 8 Mégapixels et enfin deux autres de 2 Mégapixels. La batterie est une Li-Po de 4025 mAh compatible recharge rapide jusqu’à 30 watts.

Vous trouverez le Oppo Find X2 Lite en promotion chez Boulanger à 299 € au lieu de 449 €.





Continuons avec les écouteurs sans fil Galaxy Buds de la marque Samsung qui sont donc des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui mesurent 17,5 x 19,2 x 22,3 mm et pèsent 5,6 g (par oreillette). Ils profitent d'un son signé AKG et chaque oreillette est équipée d'un micro externe et intra-auriculaire.

Ces Galaxy Buds sont compatibles Bluetooth 5.0 et peuvent être associés à deux appareils de manière simultanée. Enfin ces écouteurs promettent une autonomie de 6 heures en utilisation musicale avec la batterie intégrée aux écouteurs (58 mAh) et 7 heures en plus grâce à l'étui de rangement (252 mAh). Cet étui permet une recharge sans fil en plus de USB-C.

Les écouteurs TWS Samsung Galaxy Buds sont actuellement à 79 € au lieu de 99 € chez Darty !





Enfin, vous trouverez le casque WH-1000XM4 de Sony qui propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 est actuellement à 299 € au lieu de 399 € chez Rakuten !





