Oppo dévoile le Find X2 Neo et Find X2 Lite pour la France

Pour Oppo, il y a le flagship Find X2 Pro en France, mais la marque a réservé une surprise en complétant sa gamme de smartphones 5G avec le Find X2 Neo et le Find X2 Lite pour des prestations moins onéreuses.

Le SoC Snapdragon 865 cède sa place au Snapdragon 765G qui est le premier SoC 5G intégré de chez Qualcomm avec un modem qui prend en charge les " normes industrielles de la 5G pour plusieurs années. " Un relais d'antennes 360° permet d'activer quatre antennes, indépendamment de la prise en main.

Le SoC 765G est associé à 12 Go de RAM (LPDDR4x) sur le Find X2 Neo et 8 Go sur le modèle Lite, un stockage de 256 Go et 128 Go (UFS 2.1). La batterie embarquée est de 4025 mAh avec support de la technologie de charge rapide VOOC 4.0 en 30 W. Oppo promet de récupérer 50 % de recharge en 20 minutes, 75 % en 30 minutes et 100 % en 56 minutes.

Le Find X2 Neo affiche sur un écran OLED incurvé de 6,5 pouces (2400 x 1080 pixels) avec un rapport écran-corps de 93,4 %. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz et avec une réactivité tactile de 180 Hz. Un capteur d'empreintes digitales est sous l'écran qui loge un capteur photo de 32 mégapixels dans un poinçon en haut à gauche.

À l'arrière, ce sont quatre capteurs photo avec un capteur principal de 48 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels à 115°, monochrome de 2 mégapixels et téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom hybride x5 (zoom optique x2).

Une technologie de vidéo ultra stable profite à l'objectif principal et à l'ultra grand angle. C'est également le cas pour le Find X2 Lite où l'on retrouve à l'arrière un capteur principal de 48 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels, monochrome de 2 mégapixels et capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait. Le capteur avant est également de 32 mégapixels, mais logé dans une encoche en forme de goutte d'eau.

L'écran du Find X2 Lite est OLED de 6,4 pouces (2400 par 1080 pixels) avec taux de rafraîchissement de 60 Hz et un rapport écran-corps de 90,8 %. L'appareil ne dispose pas de haut-parleurs stéréo contrairement au Find X2 Neo.

Les deux smartphones fonctionnent avec une interface ColorOS 7 (mode sombre, mode multicompte, navigation optimisée à une main…) basée sur Android 10. Ils seront disponibles le 28 mai à 699 € pour l'Oppo Find X2 Neo (épais de 7,7 mm ; poids de 171 g) et 449 € pour l'Oppo Find X2 Lite (7,96 mm ; 180 g).