Oppo Find X2 / X2 Pro : les smartphones haut de gamme sous Snapdragon 865 et finition cuir

Freinée dans ses annonces par l'annulation du salon MWC 2020 de Barcelone, la marque chinoise Oppo dévoile sa série Oppo Find X2 positionnée sur le segment premium.

Elle se montre bien décidée à faire parler d'elle avec deux smartphones Oppo Find X2 et Oppo Find X2 Pro dotés d'un affichage AMOLED 6,7 pouces QHD+ avec rafraîchissement d'écran 120 Hz et luminosité de 1200 nits mais aussi échantillonnage 240 Hz pour une réactivité parfaite.

Oppo y a ajouté un coprocesseur 01 Ultra Vision Engine dédié à l'affichage vidéo, avec support du HDR et intégration d'un lecteur d'empreintes sous l'écran. Le capteur photo avant de 32 megapixels prend place dans un trou dans l'affichage.

Les deux smartphones embarquent un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 et compatibilité WiFi 6 associé et jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.0. Les smartphones sont alimentés par des batteries de 4200 mAh (Oppo Find X2) et 4260 mAh (Oppo Find X2 Pro) profitant d'une recharge rapide 65W Super VOOC via le port USB-C.

Le smartphone Oppo Find X2 Pro embarque un triple capteur photo avec pour la première fois un module Sony IMX689 de 48 megapixels avec un grand capteur 1/1,43" pour récupérer un maximum de lumière. On trouve un deuxième capteur 48 megapixels pour de l'ultra grand angle et un module périscopique de 13 megapixels capable de zoom sans perte x10.

La combinaison trouve grâce aux yeux de DxOMark qui en fait son nouveau champion en matière de photo mobile avec un score de 124, à égalité avec le Xiaomi Mi 10 Pro pourtant armé d'un capteur de plus, avec les mêmes sous-scores : 134 en photo et 104 en vidéo.

L'Oppo Find X2 propose pour sa part un module 48 megapixels Sony IMX689 avec un capteur 12 megapixels ultra grand angle et le même capteur périscopique de 12 megapixels.

Les deux smartphones Oppo Find X2 embarquent Android 10 avec la surcouche ColorOS 7 et l'on trouvera des finitions cuir ou céramique pour le dos, leur donnant un joli style. Mais il faudra y mettre le prix puisque l'Oppo Find X2 Pro sera proposé à 1199 € tandis que l'Oppo Find X2 coûtera 999 € à partir du mois de mai.