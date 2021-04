Le Oppo Find X3 NEO en promotion, mais aussi notre sélection...

Le bon plan du jour concerne le Oppor Find X3 Neo qui est équipé d'un SoC Snapdragon 865 associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L'appareil est compatible 5G.

La partie photo à l'arrière du Find X3 Neo est composée d'un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 16 mégapixels, téléobjectif de 13 mégapixels (zoom optique x2) et macro de 2 mégapixels. Pour la batterie, l'appareil embarque une bonne capacité de 4500 mAh et est compatible avec la charge rapide Super VOOC 2.0 65W.

Vous trouverez le Oppo Find X3 Neo en promotion à 699 € au lieu de 799 € sur Amazon

