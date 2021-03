Oppo officialise le Find X3 Pro !

Après de nombreuses fuites, la marque chinoise Oppo dévoile officiellement son nouveau smartphone premium Oppo Find X3 Pro qui prend donc la succession du Oppo Find X2 Pro de 2020.

L'Oppo Find X3 Pro affiche sur un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition QHD+ (3216 x 1440 pixels), luminosité de jusqu'à 1300 cd/m² et taux de rafraîchissement dynamique de 5 Hz à 120 Hz qui tire parti de la technologie de dalle LTPO OLED.

Oppo souligne notamment la possibilité d'améliorer la résolution des vidéos existantes. L'appareil est équipé d'un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm gravé en 5 nm et avec modem 5G intégré. Il est associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.



Le Find X3 Pro embarque une batterie de 2 x 2250 mAh (pour une capacité totale de 4500 mAh) afin de pouvoir bénéficier de la charge rapide 65 W SuperVOOC 2.0. Une spécialité de la marque Oppo qui annonce une récupération de 40 % de niveau de batterie en à peine 10 minutes. La charge sans fil 30 W AirVOOC est également proposée.

Une partie photo atypique

Le smartphone intègre un quadruple capteur photo avec module Sony IMX766 de 50 mégapixels, ultra grand angle de 50 mégapixels également et pour ainsi dire un double capteur principal, téléobjectif 13 mégapixels avec zoom optique 2x et hybride 5x, objectif macro 3 mégapixels avec équivalent agrandissement x60. De quoi en faire un microscope… Le capteur photo frontal du Find X3 Pro est de 32 mégapixels.



Avec son design voulu futuriste, l'Oppo Find X3 Pro est épais de 8,26 mm et pèse 193 grammes. Certifié IP68 pour son étanchéité, il sera commercialisé à partir du 30 mars prochain au prix de 1 149 € (et en précommande le 18 mars).