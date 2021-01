Oppo Find X3 Pro : premières images du smartphone prometteur

Après un Oppo Find X2 Pro bien équipé, la marque chinoise devrait renouveler sa gamme de smartphones premium avec un futur Oppo Find X3 et sa variante Find X3 Pro.

On sait déjà que cette dernière embarquera un SoC Snapdragon 888 et un grand affichage 6,7 pouces QHD+ avec rafraîchissement 120 Hz dynamique. Le leaker Evan Blass indiquait le mois dernier qu'il fallait aussi s'attendre à un quadruple capteur avec module principal de 50 megapixels et une capacité microscope offrant un grossissement de 25 fois.

Il complète ces premières informations avec des rendus du dos du smartphone Oppo Find X3 Pro. Ils montrent effectivement un bloc photo en angle et débordant de la coque, mais dont les bords sont comme fusionnés avec cette dernière, au lieu d'en être franchement séparés.

On y distingue trois gros modules et un quatrième plus petit (capteur de profondeur ?), ainsi qu'un trou pour le micro et un flash. L'un des rendus montre la face avant avec un affichage incurvé sur les tranches et un poinçon en angle pour le capteur photo avant.

Evan Blass évoque un lancement pour fin mars ou début avril 2021, en compagnie des Oppo Find X3 Neo et Find X3 Lite.