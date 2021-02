Oppo Find X3 : le smartphone repéré avec un SoC Snapdragon 870

Le smartphone Oppo Find X3 Pro promet de belles performances grâce à une fiche technique premium avec un grand écran AMOLED, un SoC Snapdragon 888 et un bloc photo inaugurant une fonction microscope.

En-dessous, on trouvera le modèle Oppo Find X3 standard qui vient de faire un passage sur le benchmark Geekbench sous la référence Oppo PEDM00. Cela permet d'en savoir plus sur sa configuration et il apparaît que le smartphone embarquera un SoC Snapdragon 870, l'évolution légère du Snapdragon 865 / 865+.

Bloc photo du Oppo Find X3 Pro

Accompagné de 8 Go de RAM, il obtient des scores de 4280 points en test single core et 12843 points en test multicore. L'Oppo Find X3 devrait proposer un affichage 6,7 pouces FHD+ et 256 Go de mémoire de stockage.

La configuration de ses capteurs photo n'est pas connue mais elle devrait assurer un usage assez large avec trois ou quatre modules. La présence du SoC Snapdragon 870 est par ailleurs confirmée dans un listing chinois, de même que la charge rapide 65W.

Cette puce apparaît de plus en plus comme l'alternative pour proposer une configuration premium sans passer par le très haut de gamme du Snapdragon 888, là où les fabricants devaient se rabattre sur du Snapdragon 7 jusqu'à présent.