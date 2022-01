Oppo Find X5 Pro : des caractéristiques très proches du OnePlus 10 Pro

La marque Oppo avait évoqué l'existence de son prochain smartphone haut de gamme lors de son événement Inno Day 2021 et de la présentation de ses innovations techniques, en particulier la puce dédiée MariSilicon X améliorant le traitement de l'image.

Le successeur du Oppo Find X3 Pro ne serait pas le X4 mais le modèle Oppo Find X5 Pro, le chiffre 4 étant mal aimé en Asie, et son design est déjà apparu grâce au leaker OnLeaks, montrant un bloc photo fusionné dans la coque.

Les caractéristiques de ce futur smartphone se précisent via un autre leaker et la fiche technique semble très proche de celle du OnePlus 10 Pro.

Selon Digital Chat Station, on trouverait ainsi un affichage 6,7 pouces 2K AMOLED avec LTPO permettant un rafraîchissement dynamique de 120 Hz et le SoC Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par MariSilicon X.

Le bloc photo aurait trois capteurs avec un module principal 50 megapixels, un ultra grand angle 50 megapixels et un zoom 13 megapixels, tandis que le capteur photo avant en poinçon est de 32 megapixels.

On pourra aussi compter sur une batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire 80W et charge sans fil 50W, avec technologies SuperVOOC et AirVOOC également citées pour le OnePlus 10 Pro. Reste à connaître la date de lancement et le prix du smartphone Oppo Find X5 Pro.