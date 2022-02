Oppo Find X5 Pro : Snapdragon 8 Gen 1, puce MariSilicon et partenariat Hasselblad

La marque Oppo peaufine son prochain smartphone haut de gamme avec un modèle Oppo Find X5 Pro qui devrait être dévoilé dans les parages du salon MWC 2022 à la fin du mois de février.

Le smartphone a déjà commencé à se montrer et à faire parler de lui et le site WinFuture livre une fiche technique complète et une galerie de rendus confirmant la proximité de sa configuration avec le OnePlus 10 Pro et des coloris Noir Céramique et Blanc Céramique...qui n'ont de céramique que le nom, la coque étant en verre, avec une certification IP68 le protégeant contre les éclaboussures et les immersions courtes.

Credit : WinFuture / Roland Quandt

L'Oppo Find X5 Pro proposera ainsi un affichage 6,7 pouces QHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon pour le capteur photo avant de 32 megapixels. c'est logiquement un SoC Snapdragon 8 Gen 1 que l'on trouvera à bord avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

La différenciation se jouera au niveau de la puce dédiée Oppo MariSilicon X de traitement de l'image qui promet d'aller un peu loin que ce que permettra le composant intégré de Qualcomm.

Credit : WinFuture / Roland Quandt

Le Soc Snapdragon permettra de gérer les connectivités sans fil WiFi 6 / 6E, Bluetooth 5.2 et la compatibilité 5G, en plus du GPS et du NFC. L'Oppo Find X5 Pro pourra également compter sur une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 80W ou bien sans fil.

Le bloc photo fusionné dans la coque comprendra un module principal grand angle de 50 megapixels de type Sony IMX766, un ultra grand angle de 50 megapixels et un téléobjectif de 13 megapixels.

Comme attendu, Oppo fera profiter son smartphone du partenariat avec Hasselblad initié avec OnePlus, notamment pour la calibration des optiques et la colorimétrie.

L'Oppo Find X5 Pro embarquera Android 12 avec la surcouche ColorOS 12.1 et WinFuture suggère que le smartphone aura un tarif premium, au-delà de 1200 €.