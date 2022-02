Oppo : Find X5 et Find X5 Lite accompagnent la version Pro

Hormis la version Pro dans le très haut du panier, la nouvelle série Oppo Find X5 a droit à deux autres déclinaisons dans des tarifs plus " doux " et avec des concessions qui vont de pair.

Par rapport à la version Pro, l'Oppo Find X5 ne bénéficie pas d'un dos en céramique ou d'une certification IP68, ni d'un bloc photo fusionné à la coque même si le design demeure globalement similaire. L'écran AMOLED de 6,55 pouces est plus petit - toujours incurvé - et ne profite pas de la technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement dynamique, avec toutefois un maximum de 120 Hz.

Le Snapdragon 8 Gen 1 est remplacé par un Snapdragon 888 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour autant, il y a toujours la puce MariSilicon X concoctée par Oppo pour l'ISP et le NPU. La partie photo conserve les mêmes capteurs, mais avec notamment l'absence de la stabilisation optique sur 5 axes pour le grand angle et sans lentille en verre.

La batterie est d'une capacité totale légèrement moindre de 4800 mAh, avec support de la charge rapide 80 W en filaire et de 30 W en sans fil (et non plus 50 W). Ces principales différences vont descendre le prix de l'Oppo X5 Find à 999,90 € pour une disponibilité le 24 mars.

L'Oppo Find X5 Lite quitte le premium

Avec l'Oppo Find X5 Lite, c'est évidemment une autre histoire comme le laisse supposer ce qualificatif Lite. À part la finition, les caractéristiques techniques ne sont également pas du même acabit que les deux autres smartphones de la nouvelle série.

L'écran AMOLED de 6,43 pouces n'est pas incurvé et avec taux de rafraîchissement de 60 Hz / 90 Hz. La partie photo est très différente à l'arrière avec module principal de 64 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels et macro.

C'est en outre un SoC Dimensity 900 de MediaTek associé à 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.2. La puce MariSilicon X n'est évidemment pas de la partie. Pour la batterie de 4500 mAh, Oppo applique toujours son savoir-faire avec une charge rapide de 65 W en filaire.

Si sa fiche technique est moins sexy (mais néanmoins solide), l'Oppo Find X5 Lite n'est pas pour autant à prendre comme un smartphone d'entrée de gamme. Son prix de 499,90 € en atteste, avec aussi une disponibilité à partir du 24 mars.