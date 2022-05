Oppo Pad Air : la tablette Android qui n'en manque pas

La marque Oppo s'est lancée dans les tablettes tactiles Android en début d'année via une tablette Oppo Pad qui se décline désormais aussi en Oppo Pad Air. L'allusion à la marque à la pomme est évidente et le design, avec ses 6,94 mm d'épaisseur et ses tranches droites et franches sur un châssis métallique en rappellera d'autres.

La tablette présente un affichage 10,36 pouces en résolution 2000 x 1200 pixels avec une dalle LCD au rafraîchissement standard et un ratio d'écran de 83,5%, laissant apparaître des bordures noires modérées.

La densité de pixels est de 225 ppi, un peu moins que les 264 ppi d'un iPad Air et la dalle offre une luminosité de 360 nits.Il est possible de l'utiliser avec un stylet Oppo offrant 4096 niveaux de pression.

A bord, on trouvera un SoC Snapdragon 680 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.2, extensible jusqu'à 512 Go par carte mémoire. Cette configuration lui apporte du WiFi 5 et du Bluetooth 5.1 mais si la tablette intègre un port USB-C, elle est dépourvue de prise jack 3,5 mm.

Le profil de la tablette polyvalente

On pourra compter sur une batterie de 7100 mAh avec charge filaire de 18W. Taillée pour le divertissement et le jeu occasionnel, elle dispose de quatre haut-parleurs avec son Dolby Atmos.

A l'arrière, l'Oppo Pad Air proposera un module 8 megapixels avec ouverture f/2,0 et possibilité d'enregistrement vidéo 1080p. Un capteur 5 megapixels à l'avant permettra de faire de la visioconférence.

Annoncée en Chine, la tablette Oppo Pad Air sous Android 12 avec surcouche ColorOS sera disponible en plusieurs configurations mémoire :