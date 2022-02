Oppo Pad : la première tablette Android de la marque officialisée

On savait que la marque Oppo allait se lancer à son tour sur le segment des tablettes tactiles et c'est désormais chose faite avec l'annonce du modèle Oppo Pad qui se dévoile juste avant le salon MWC 2022 de Barcelone.

La firme a soigné son entrée sur le segment en proposant un produit qui se situe plutôt vers le haut de gamme. Equipée d'un affichage 11 pouces en résolution 2560 x 1600 pixels, avec rafraîchissement 120 Hz et support HDR10, elle pourra compter sur son SoC Snapdragon 870 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le SoC profite d'une solution de refroidissement qui permettra de jouer longtemps sans faire surchauffer le processeur. Et les quatre haut-parleurs avec son Dolby Atmos et certification Hi-Res sauront mettre de l'ambiance.

La tablette Oppo Pad mesure 7 mm d'épaisseur pour 510 g et embarque une batterie de 8360 mAh avec charge rapide 33W. On trouvera à l'avant un capteur photo de 8 megapixels et à l'arrière un module de 13 megapixels.

Comme anticipé, elle sera compatible avec un stylet Oppo Pencil offrant 4096 niveaux de pression et qui se recharge sans fil pour 13 heures d'autonomie.

La tablette Oppo Pad est annoncée en Chine dans un premier temps avec des tarifs variant de 2299 yuans à 2999 yuans (324 € à 423 € environ).