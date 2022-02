Oppo Pad : la première tablette tactile Android de la marque en approche

La pandémie mondiale a favorisé les usages de télétravail et d'école à distance, ce qui a redonné de l'élan à un marché des tablettes tactiles jusque là plutôt en décroissance.

Tandis que la tablette iPad d'Apple domine toujours le segment, certains fabricants ont relancé des tablettes tactiles, voire se sont invités sur ce créneau. Outre la poursuite des gammes des acteurs installés, on a pu voir débarquer la Nokia T20 ou la Realme Pad l'an dernier.

L'un des prochains nouveaux arrivants sera la marque Oppo avec une première tablette Oppo Pad qui sera présentée le 24 février aux côtés de la série de smartphones haut de gamme Oppo Find X5.

La tablette offrira un affichage 10,9 pouces avec dalle IPS et rafraîchissement 120 Hz ainsi qu'un SoC Snapdragon 870 accompagné de 6 à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et support du WiFi 6.

Tablette de productivité ou de divertissement, elle embarquera quatre haut-parleurs avec son Dolby Atmos et supportera un stylet Oppo Pencil. On trouvera enfin un capteur photo 8 megapixels à l'avant et un module photo arrière de 13 megapixels.

Pour la batterie de de 8360 mAh, une charge rapide filaire de 33W est prévue. Le prix et la date de disponibilité ne sont pas encore connus.