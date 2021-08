Oppo prépare à son tour son propre système de recharge MagSafe

Une des principales nouveautés de l'iPhone 12 se situe dans sa fonctionnalité de recharge : le dos du smartphone est équipé d'un cercle composé d'aimants néodymes permettant d'y fixer une nouvelle génération de chargeur baptisé MagSafe fonctionnant par induction. Plus besoin de chercher un connecteur ou un câble, il suffit de poser la base de chargement au dos de l'appareil et la fixation est automatique.

Un concept qui a déjà inspiré Realme qui prépare quelque chose de similaire avec son smartphone Flash. Mais Oppo serait également sur le coup et préparerait aussi un chargeur aimanté.

Contrairement à Realme, Oppo opterait pour un design plus sobre et compact avec une base arrondie et un port USB. Le tout est beaucoup plus fin que le MagDart de Realme, mais en dehors de son apparence, on ne sait pas encore quelle puissance sera délivrée.