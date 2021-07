Realme Flash : un chargeur magnétique, comme sur iPhone 12

Realme prépare la sortie de son prochain terminal qui sera baptisé Flash et qui aura la particularité d'emprunter à l'iPhone 12 son système de recharge sans fil MagSafe.

Au dos de l'appareil, on trouvera ainsi une zone aimantée capable de fixer un module de recharge qui alimentera la batterie par induction. Realme baptisera son module MagDart mais si, sur le papier, on sent l'inspiration du MagSafe d'Apple, dans la réalisation le module s'annonce bien plus imposant.

Le MagDart de Realme s'annonce assez imposant et son design a de quoi étonner. Il se présentera comme une base carrée assortie d'une grille d'aération. Actuellement, on ne sait pas si le module sera équipé d'un ventilateur.

Selon GSMArena, le module proposera de la recharge sans fil Qi rapide, au delà des 15W.Pour le smartphone en lui même, il s'agira d'un modèle orienté premium sous Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage minimum.