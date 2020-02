Oppo voudrait ses propres processeurs mobiles, au cas où

S'il existe des offres standard en matière de processeurs mobiles, les fabricants de smartphones sont souvent tentés de disposer de leurs propres solutions matérielles, ce qui leur permet de disposer de composants dédiés répondant précisément à leurs besoins et leur permettant de se distinguer de la concurrence.

Apple, Samsung ou Huawei ont déjà sauté le pas et disposent depuis plusieurs années de leur propre SoC, tandis que d'autres mènent des projets de recherche et souhaiteraient faire de même.

Mais concevoir ses propres processeurs est une tâche de longue haleine et pas forcément couronnée de succès. Plusieurs acteurs (LG Electronics, Xiaomi...) ont déjà tenté l'aventure sans obtenir de résultats probants ou durables.

Oppo Reno 10x Zoom

Malgré tout, l'idée est tentante et il se murmure que le fabricant chinois Oppo chercherait à développer ses propres solutions hardware mobiles. Un projet Mariana Plan serait en cours avec à sa tête un ancien directeur technique de Qualcomm et pour équipe des ingénieurs venus de OnePlus et de Realme, selon CNBeta.

Dans sa conquête des marchés internationaux, Oppo compte dépenser des milliards de dollars en R&D ses prochaines années et la conception d'un processeur mobile pourrait donc faire partie des projets stratégiques.

Il pourrait aussi s'agir de se ménager une voie de secours dans le cas où les contraintes qui visent actuellement Huawei en matière d'approvisionnement en composants d'origine US, s'étendraient à d'autres fabricants chinois.

Oppo (mais aussi OnePlus et Realme) est fortement dépendant des SoC de Qualcomm et le blocage de l'accès à ses processeurs porterait un coup d'arrêt à son activité.

Mais il faudra plusieurs années avant de pouvoir proposer un processeur mobile maison et le fabricant a toujours mis en avant son attachement au partenariat avec Qualcomm.