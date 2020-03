Oppo Reno Ace 2 : le smartphone sous Snapdragon 865 et avec quatre capteurs photo

La marque Oppo ne relâche pas la pression concernant les sorties de nouveaux smartphones et poursuit l'expansion de ses gammes. Après le Find X2 / X2 Pro positionné en très haut de gamme, c'est un Oppo Reno Ace 2 qui se prépare à être présenté et qui aura lui aussi une fiche technique avancée.

Sa certification auprès de la TENAA chinoise permet d'en savoir plus avant sa présentation officielle et de découvrir à quoi il ressemble.

Après un premier Oppo Reno Ace doté d'une belle fiche technique et pour la première fois d'une recharge rapide 65W et d'un affichage avec rafraîchissement 90H, le nouveau modèle devrait s'offrir le SoC Snapdragon 865 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il devrait proposer un affichage AMOLED de 6,5 pouces en résolution FHD+ avec un trou dans l'écran pour loger le capteur photo avant de 16 megapixels.

On retrouvera à l'arrière un quadruple capteur photo réuni dans un cercle débordant du dos, à l'instar du OnePlus 7T et du Redmi K30 Pro.

La configuration reposera sur un module principal de 48 megapixels, avec un module 8 megapixels et deux modules 2 megapixels. La batterie (composée de deux éléments) devrait se rapprocher des 4000 mAh avec toujours une charge rapide Super VOOC.

Il reste à voir si l'Oppo Reno Ace 2 sera proposé hors du marché chinois, ce qui n'avait pas été le cas pour le Reno Ace.