Oppo Reno3 et Reno3 Pro : les smartphones 5G officialisés

La marque Oppo avait prévenu qu'elle annoncerait un premier smartphone 5G avant la fin de l'année et c'est chose faite avec la présentation de la série Reno3, avec deux modèles : Oppo Reno3 et Oppo Reno3 Pro.

Après les teasers, les smartphones ont été dévoilés en Chine et permettent d'en savoir plus sur leurs caractéristiques. Le smartphone Oppo Reno3 confirme notamment la présence d'un SoC Dimensity 1000L de MediaTek avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 Go de stockage.

C'est un grand smartphone avec un affichage de 6,4 pouces FHD+ avec dalle AMOLED, lecteur d'empreintes sous l'écran et encoche pour le capteur photo avant de 32 megapixels.

A l'arrière, on trouvera une généreuse combinaison de 4 capteurs photo avec un module principal de 64 megapixels. La batterie offre une capacité de 4025 mAh et profite d'une charge rapide VOOC 4.0.

Le smartphone Oppo Reno3 Pro est légèrement plus grand avec une diagonale d'écran de 6,5 pouces, toujours avec dalle AMOLED et résolution FHD+ mais incurvée sur les tranches alors qu'elle est plane pour le Reno3 et avec rafraîchissement 90 Hz.

Ce second modèle embarque un SoC Snapdragon 765G avec modem 5G Snapdragon X52 intégré, associé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Si le capteur photo avant est toujours de 32 megapixels, la configuration à 4 capteurs à l'arrière comprend un module principal de 48 megapixels et un ultra grand angle de 13 megapixels.

La capacité de la batterie est la même, de 4025 mAh, toujours avec charge rapide VOOC 4.0 et les deux smartphones embarquent Android 10 avec surcouche ColorOS 7.

Les deux smartphones Reno3 / Reno3 Pro arriveront dès le Nouvel An en Chine avec des tarifs variant selon la configuration :

Oppo Reno3 8 Go / 128 Go : 3399 yuans (438 € environ)

(438 € environ) Oppo Reno3 12 Go / 128 Go : 3699 yuans (476 € environ)

(476 € environ) Oppo Reno3 Pro 8 Go / 128 Go : 3999 yuan s (515 € environ)

s (515 € environ) Oppo Reno3 Pro 12 Go / 256 Go : 4499 yuans (580 € environ)

A noter que des résultats de benchmarks sont déjà en train de sortir. Sur AnTuTu, l'Oppo Reno3 avec puce Dimensity 1000L de Qualcomm sort légèrement devant le Snapdragon 765G de Qualcomm de l'Oppo Reno3 Pro : 337 600 points contre 320 800 points.