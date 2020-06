Oppo Reno4 et Reno4 Pro : la 5G avec le SoC Snapdragon 765G et de la recharge 65W

La marque Oppo est l'un des fabricants chinois de smartphones qui comptent en étant présent dans le Top 5 mondial. Après sa série Reno3 lancée en Chine fin 2019, elle propose déjà une suite avec la famille Oppo Reno4 composée de deux modèles : Oppo Reno4 et Oppo Reno4 Pro.

Positionnée en grand milieu de gamme, elle propose toujours dalle AMOLED en 6,4 pouces FHD+ pour le Reno4 et 6,5 pouces FHD+ pour le Reno4 Pro, avec poinçon double (32 + 2 megapixels) pour le premier et simple (32 megapixels) pour le second, avec un affichage s'étirant sur les tranches.

S'ils présentent tous deux un lecteur d'empreintes sous l'écran, seul le Reno4 Pro propose un rafraîchissement d'écran de 90 Hz, contre 60 Hz pour le Reno4.

Oppo Reno4 Pro

Les deux smartphones proposent un SoC Snapdragon 765G qui apportera une compatibilité 5G et des fonctions de gaming, avec 8 Go à 12 Go de RAM (Reno4 Pro) et 128 ou 256 Go de stockage.

Pour la partie photo, l'Oppo Reno4 compte un capteur principal de 48 megapixels (Sony IMX586), accompagné d'un mobile ultra grand angle (119 degrés) de 8 megapixels et d'un capteur 2 megapixels noir & blanc.

Le Reno4 Pro exploite le même capteur principal de 48 megapixels mais avec l'ajout de la stabilisation OIS, avec un ultra grand angle (120 degrés) de 12 megapixels et un téléobjectif de 13 megapixels f/2,4 assurant un zoom sans perte x5 et un zoom numérique x20.

Oppo Reno4

Les deux smartphones proposent un mode nuit et des réglages optimisés par intelligence artificielle, ainsi que la capacité d'enregistrement vidéo 4K 30 fps et slow motion, tandis que le module avant permet de réaliser des vidéos 1080p.

La série Oppo Reno4 se distingue également par une batterie de 4000 mAh avec charge filaire rapide de 65W SuperVOOC assurant 60% d'autonomie en 15 minutes et une charge complète en 36 minutes seulement.

Enfin, les deux smartphones tournent sous Android 10 avec surcouche ColorOS 7.2. Côté prix, on retrouve une grille tarifaire classique :

Oppo Reno4

8 Go RAM / 128 Go stockage : 2999 yuans (374 €)

(374 €) 8 Go RAM / 256 Go stockage : 3299 yuans (412 €)

Oppo Reno4 Pro