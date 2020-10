Les smartphones Oppo Reno4 Series débarquent en France

Avec le Reno 4 Pro, Reno 4 et Reno 4Z, la marque Oppo étoffe encore un peu plus sa gamme de smartphones disponibles en France. Tous sont prêts pour la 5G.

Déjà présentés en juin dernier, les nouveaux smartphones Reno4 Series de la marque Oppo sont désormais officialisés pour la France. Un lancement dans l'Hexagone avec l'Oppo Reno4 Pro, Reno4 et Reno4 Z. Tous sont compatibles pour la 5G.

L'Oppo Reno4 Pro et Reno4 sont équipés d'un SoC Snapdragon 765G. Il est associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour la version Pro, et 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour l'autre modèle. Les terminaux affichent sur un écran AMOLED de 6,5 et 6,4 pouces avec une définition FHD+.

Un capteur d'empreintes digitales est logé sous l'écran qui est incurvé et protégé par verre Gorilla Glass 5 pour le Reno4 Pro et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Si le Reno4 profite d'un double capteur photo 32 + 2 (ToF) mégapixels à l'avant, c'est un module simple de 32 mégapixels pour le Reno4 Pro.

À l'arrière, la partie photo pour le Reno4 Pro est un module principal de 48 mégapixels avec stabilisation OIS, ultra grand angle 12 mégapixels et téléobjectif 13 mégapixels. Pour le Reno4, c'est un capteur principal de 48 mégapixels associé à un ultra grand angle 8 mégapixels et capteur monochrome 2 mégapixels.

Avec la possibilité de filmer en 4K à 60 images par seconde, Oppo met en avant un nouvel algorithme vidéo HDR, ultra nuit ou encore un mode vidéo ultra stable 3.0.

Embarquant des batteries de 4000 mAh (un système de deux batteries en réalité), les deux appareils profitent de la charge rapide SuperVOOC 2.0 (65 watts). Les finitions du Reno4 Pro sont plus abouties, avec par exemple une résistance aux traces de doigts à l'arrière et un poids de seulement 172 g (contre 183 g pour le Reno4).

Oppo annonce le Reno4 Pro à un prix de 799 € et le Reno4 à 599 € pour une disponibilité le 22 octobre. C'est une même date de disponibilité en France pour le Reno4 Z à 379 €.

L'Oppo Reno4 Z n'est pas équipé en SoC de Qualcomm, mais de MediaTek avec une puce MT6873V (ou autrement dit Dimensity 800) associée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il troque la dalle AMOLED pour la technologie LTPS LCD avec néanmoins un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L'écran de 6,57 pouces est avec définition FHD+. Le lecteur d'empreintes digitales devient latéral et la partie photo comprend un double capteur 16 + 2 mégapixels à l'avant, un quadruple capteur photo 48 + 8 (ultra grand angle) + 2 + 2 mégapixels à l'arrière.

Il embarque une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 18 W. À noter que les smartphones de cette gamme Reno4 (5G) fonctionnent avec ColorOS 7.2 (Android 10).