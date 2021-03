Oppo vend désormais plus de smartphones que Huawei en Chine

Les sanctions américaines portant sur Huawai impactent de plus en plus la marque au point de venir la toucher jusque sur son marché principal : la Chine.

Cela fait plus d'un an que Huawei fait l'objet de sanctions émanant des USA et la marque s'est progressivement vue retirer une partie de ses partenaires dans le logiciel, mais pire encore, dans le matériel avec des difficultés à s'approvisionner en composants clé. Aujourd'hui, ces mesures pèsent sur l'innovation de Huawei et sa capacité à proposer autant de terminaux que la marque le souhaite.

Si l'absence de Google pouvait être comblée par le fait que Huawei vend une grande partie de ses terminaux en Chine, un marché pas vraiment concerné par Google, les verrous concernant l'approvisionnement de composants freinent la production et les ventes sur tous les marchés pour la marque.

C'est ainsi qu'Oppo devient le plus gros vendeur de samrtphone en Chine en s'offrant 21% de parts de marché dans le pays. La marque profite ainsi du succès fulgurant de son Reno 7 et de son Oppo A72.

À la seconde position, on retrouve Vivo avec 20% de parts de marché, puis viennent le trio Apple, Huawei et Xiaomi avec 16% de parts chacun. C'est un revirement de situation important pour Huawei qui détenait 30% de parts de marché au dernier trimestre 2020.