L'Oppo Watch 2 se dévoile avant l'heure

Evan Blass nous livre une série de clichés officiels de l'Oppo Watch 2 faisant l'objet d'une fuite.

Le constructeur chinois prépare ainsi une nouvelle version de sa montre connectée pourtant récente, avec quelques changements majeurs, notamment la bascule vers Wear OS 3.

Le design de la montre reste proche de celui de la première version avec un boitier rectangulaire, un châssis décliné en plusieurs coloris métalliques et un bracelet en silicone. On retrouve l'écran incurvé sur les tranches ainsi que les deux boutons sur le côté droit.

En interne, on devrait profiter d'une puce Snapdragon Wear 4100 mais surtout Wear OS 3, le nouvel OS de Google dédié aux appareils connectés. Le tout devrait être saupoudré de l'interface maison ColorOS.

Selon les rumeurs, l'OPPO Watch 2 pourrait également embarquer un second OS aux fonctionnalités plus limitées : RTOS, que l'on retrouve sur certaines montres Amazfit ainsi que la montre de OnePlus, l'OS ayant la particularité de proposer une consommation énergétique limitée pour bien plus d'autonomie.