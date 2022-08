La montre connectée Oppo Watch 3 se dévoile avant l'heure

La marque Oppo prépare le lancement de sa smartwatch Oppo Watch 3 et l'on a déjà un bel aperçu de son design.

Le fabricant chinois Oppo s'apprête à renouveler sa série de montres connectées Oppo Watch avec une troisième version qui sera officialisée ce 10 août mais qui se montre déjà dans des rendus en fuite.

L'Oppo Watch 3 embarquerait le nouveau SoC dédié Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm et serait dotée de la plate-forme Wear OS. L'exploitation de la nouvelle puce lui assurerait jusqu'à 5 jours d'autonomie, ce qui serait un beau résultat pour un montre Wear OS. En mode allégé RTOS, elle offrira jusqu'à 15 jours de fonctionnement.

Credit : Evan Blass

Une smartwatch complète et endurante

Le design s'affirmera un peu plus que la génération précédente avec un boîtier rectangulaire aux angles arrondis et un affichage protégé par un verre 3D incurvé, le contrôle étant tactile et avec la couronne latérale ainsi qu'un bouton sur la tranche.

Le boîtier sera étanche et proposera comme d'habitude un cardiofréquencemètre optique au dos, permettant mesure du rythme cardiaque et de la SpO2, avec peut-être également la possibilité d'une mesure ECG.

La montre profitera en outre d'un module GPS et d'une puce NFC pour le paiment sans contact et l'on devrait trouver une variante e-SIM fonctionnant de façon autonome. Elle devrait d'ailleurs permettre de prendre des appels en Bluetooth ou directement selon la variante.

Le lancement se fera d'abord en Chine et Oppo n'a pas encore évoqué de lancement international de l'Oppo Watch 3.