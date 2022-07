Qualcomm introduit le Snapdragon W5+ Gen 1 pour wearables

Après la série Snapdragon Wear 4100 et 4100+ en 2020, Qualcomm change de nomenclature avec ses nouvelles puces pour wearables dont les montres connectées. Pas de Snapdragon Wear 5100 et 5100+, mais une plateforme Snapdragon W5 et W5+ Gen 1.

Une architecture hybride est conservée pour le Snapdragon W5+ Gen 1. Par rapport à la génération précédente, Qualcomm vante un doublement des performances et une taille réduite de 30 %. C'est en outre une autonomie de batterie promise 50 % plus longue. Avec une montre connectée 4G et batterie de 450 mAh, ce serait par exemple une autonomie de 54 heures, et jusqu'à 72 heures avec batterie de 600 mAh.

Le processeur principal (SoC SW5100) est gravé en 4 nm et repose sur quatre cœurs ARM Cortex-A53 à jusqu'à 1,7 GHz pour le traitement des tâches les plus exigeantes et interactives. Un coprocesseur avec cœur Cortex-M55 basse consommation à 250 MHz est gravé en 22 nm et dispose d'une capacité de traitement de machine learning (via ARM Ethos-U55).

Sans coprocesseur pour le Snapdragon W5 Gen 1

Le coprocesseur permettra de réduire la consommation en mode d'affichage permanent. Il peut gérer directement le Bluetooth 5.3 à très faible consommation. Qualcomm souligne aussi des îlots à faible consommation pour le Wi-Fi (Wi-Fi 4), le système de positionnement par satellites et l'audio, ainsi que des états de faible consommation comme la veille profonde et mise en veille prolongée (hibernation).

À titre de comparaison, les nœuds de gravure pour la génération précédente sont de 12 nm et 28 nm. La principale différence entre le Snapdragon W5+ Gen 1 et le Snapdragon W5 Gen 1 est que ce dernier fait l'impasse sur la partie coprocesseur. Pour l'Exynos W920 de Samsung qui équipe la Galaxy Watch 4, c'est une gravure en 5 nm et 7 nm pour la puce S7 d'Apple de l'Apple Watch Series 7.

La partie GPU est avec deux Adreno 702 à 1 GHz. La RAM gérée est de type LPDDR4x (2133 MHz) et eMMC 4.5 pour le stockage. À noter par ailleurs que le processeur d'images ISP peut prendre en charge deux capteurs photo et jusqu'à 16 mégapixels.

Le Snapdragon W5+ Gen 1 est taillé pour Wear OS by Google et Android, et pourra également faire fonctionner le système d'exploitation temps réel FreeRTOS avec son coprocesseur. Il se destine à des montres connectées grand public. Le Snapdragon W5 Gen 1 s'adresse à un marché de wearables plus spécifique (Chine, enfants, seniors, santé, entreprise).