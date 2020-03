Oppo Watch : Oppo officialise sa montre connectée

Comme attendu, Oppo fait les présentations officielles avec sa montre connectée Oppo Watch. Sur l'aspect esthétique et de design, difficile de ne pas faire un parallèle avec l'Apple Watch, jusque dans le bracelet.

Dans sa configuration avec boîtier de 46 mm, l'Oppo Watch affiche sur un écran AMOLED incurvé aux formes rectangulaires de 1,91 pouce. Il a une définition de 402 x 476 pixels et une résolution de 326 pixels par pouce.

Le cadre en aluminium est épais de 4,5 mm. Le dos est en céramique et plusieurs types de bracelets sont de la partie, y compris avec plusieurs couleurs. Le bracelet peut être retiré sur simple pression d'un bouton.



La montre connectée est équipée d'un SoC Snapdragon Wear 2500 et d'une puce Apollo 3, avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Oppo met en avant un système Dual-Chip Endurance pour basculer entre la puce Snapdragon et Apollo en fonction du mode de consommation d'énergie.

Elle profite en outre d'une technologie de charge rapide VOOC similaire à celle utilisée sur les smartphones de la marque. Avec une autonomie promise de 40 heures en utilisation normale, la batterie récupère 46 % de charge en 17 minutes. Une charge complète prend 75 minutes.

L'Oppo Watch est avec eSIM pour une connectivité cellulaire et intègre un module NFC. Étanche jusqu'à 50 mètres, elle permet le suivi d'activités physiques, surveille la qualité du sommeil, le rythme cardiaque et peut générer un graphique indiquant le rythme cardiaque des dernières 24 heures. Il existe d'autres fonctions comme pour les femmes avec le suivi des cycles menstruels.



Un app store interne propose diverses applications tierces pour l'Oppo Watch qui fonctionne en Chine avec un système ColorOS Watch basé sur Android. Sans plus de détails, une disponibilité mondiale est évoquée avec des versions adaptées selon les marchés. Une adaptation de la partie logicielle, voire pour la configuration matérielle.

En Chine, l'Oppo Watch avec boîtier de 46 mm sera commercialisée le 24 mars au prix de 1999 yuans (environ 254 € HT). Une Oppo Watch avec boîtier de 41 mm, écran de 1,6 pouce, batterie de moindre capacité et étanche à 30 mètres sera aussi proposée à 1499 yuans (191 €).