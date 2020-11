Oppo X 2021 : le concept de smartphone avec écran enroulable

La marque Oppo ne propose pas de smartphone avec écran souple mais elle ne manque pas d'idées nouvelles en matière de technologies mobiles. La preuve en est la présentation durant son événement Inno Day 2020 du concept Oppo X 2021 avec avec affichage enroulable.

Plutôt qu'un écran se pliant et laissant souvent un marque de pliure inesthétique, le fabricant a imaginé un mécanisme permettant de dérouler légèrement un affichage OLED de 6,7 pouces pour l'agrandir à 7,4 pouces.

Le smartphone conserve ainsi un aspect standard lorsque l'écran est enroulé et utilise un mécanisme motorisé pour dérouler l'affichage et exploite une technologie Warp Track de lamination de l'écran pour le rendre plus solide et résistant afin de réduire les contraintes de déformation une fois déroulé.

The #OPPOX2021 rollable OLED screen:



⚙️ Proprietary roll motor powertrain

?️ 2-in-1 plate

✨ Warp Track high-strength screen laminate#OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/VXvPgMKuB1 — OPPO (@oppo) November 17, 2020

Il ne s'agit pas tant ici énormément sur la différence de format entre les configurations pliées et dépliées, comme mais plutôt d'offrir une surface d'écran légèrement augmentée et uniforme.

Il ne s'agit ici que d'un concept et Oppo ne dit pas grand-chose des caractéristiques du smartphone ni des détails des technologies mises en oeuvre. Il permet toutefois de faire avancer la réflexion sur le design des prochaines générations de smartphones et les nouveaux usages permis par les technologies mobiles.