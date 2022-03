OQEE by Free pour tous les abonnés Freebox Révolution

L'application TV OQEE by Free est désormais disponible sur mobile pour tous les abonnés Freebox Révolution et sans surcoût.

Les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta disposaient jusqu'à présent du plus large accès à l'application TV OQEE by Free avec une disponibilité sur les smartphones et tablettes Android et iOS, en plus de Player Pop, Apple TV, TV Samsung et Android TV.

Pour les abonnés Freebox Révolution, cette application TV sur les mobiles et tablettes était assujettie à Multi-TV Pop ou Apple TV. Free annonce aujourd'hui que l'application OQEE by Free est proposée gratuitement pour tous les abonnés Freebox Révolution.

Le téléchargement de l'application se fait depuis le Google Play Store et l'App Store. Il suffit ensuite de se connecter avec l'identifiant Freebox et de créer un profil OQEE pour une interface personnalisée et l'accès aux programmes sur smartphone et tablette.

Nombreuses fonctionnalités

Dans sa communication, Free rappelle quelques-unes des fonctionnalités du service OQEE by Free comme le direct, replay, contrôle du direct, reprise du direct, enregistrement (10 heures incluses dans le cloud), start-over et Chromecast avec l'application Android.

L'opérateur souligne par ailleurs que l'application TV OQEE by Free est proposée sur 5 appareils en simultané.