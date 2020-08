Oracle voudrait devancer Microsoft en rachetant TikTok ?

Après que, le gouvernement de Donald Trump a annoncé sa volonté d’un bannissement définitif de TikTok aux États-Unis, Microsoft s’était manifesté pour racheter le réseau social et contourner ce bannissement. Bien qu’à l’heure actuelle, Microsoft soit le candidat le plus sérieux, il semblerait que Twitter et Oracle seraient aussi dans la course pour acquérir TikTok. En effet, Oracle aurait déjà eu des discussions avec ByteDance en vue d’une acquisition des activités de TikTok aux États-Unis.

Une situation en faveur d’Oracle qui a déjà travaillé avec un groupe d’investisseurs détenant des parts dans ByteDance, qui n’est autre que le propriétaire actuel de TikTok. Bien que pour le moment, ces informations ne soient qu’à l’état de rumeurs, la popularité de TikTok rend tout à fait logique le fait que de nombreuses entreprises soient intéressées par le réseau social.

TikTok est déjà dans le Top 10 des applications les plus téléchargées sur mobile durant ces 10 dernières années. Il ne nous reste plus qu’à attendre qui sortira vainqueur de ce bras de fer pour le contrôle du réseau social.