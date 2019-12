Bon plan : la nouvelle imprimante 3D Orange 30 à prix réduit, l'impression 3D résine passe la seconde !

Longer est une marque chinoise spécialisée dans l'impression 3D qui officie depuis quelques années déjà sur le secteur professionnel avec diverses technologies.

Récemment, on a vu arriver les modèles de la marque sous technologie FDM (dépôt de matière fondue) via l'exportateur Gearbest. La marque proposait ainsi ses modèles sous marque blanche renommés sous la marque Alfawise par Gearbest avec les populaires Alfawise U20, U30 et leurs déclinaisons Pro.

Plus récemment, Longer lançait la Orange 10 présentée comme un premier pas dans l'univers de l'impression-résine dédiée aux particuliers avec un certain succès. Aujourd'hui la marque confirme avec un second modèle, l'Orange 30 mieux pensée et au volume d'impression révisé.

Fruit d'un financement participatif lancé sur Kickstarter, la Orange 30 est une machine qui exploite la technologie DLP. Il s'agit de mettre en oeuvre une résine photosensible qui se polymérise quand elle est exposée aux UV. La résine est stockée dans un bac au fond transparent sous lequel se cache un écran à cristaux liquide et un projecteur UV. Le support d'impression beigne dans le bac au contact de la feuille transparente (FEP) et les couches se forment par exposition successive des différents "masques" qui constituent la pièce.

L'écran affiche une résolution de 2K pour un volume d'impression de 120x68x170 mm. Un volume qui n'est pas très important en soi, mais qui reste très intéressant d'autant que la résolution d'impression est de 0.01 mm par couche.

L'Orange 30 se dote d'un châssis en acier et d'un écran couleur de 2,8 pouces tactile qui permet d'accéder à l'ensemble des réglages et de visualiser l'impression en cours. Son capot anti UV est en plusieurs pièces à assembler avec des élastiques. Elle est par ailleurs fournie avec son propre logiciel de slice développé par Longer 3D mais se rend également compatible avec d'autres logiciels, notamment Chitubox qui est gratuit.

Comme toujours avec ce genre de machine, la partie post-traitement constitue une part importante du processus de production : les pièces imprimées doivent être nettoyées dans un détergent ou de l'alcool isopropylique afin de les débarrasser des restes de résine en surface avant de passer par une phase de polymérisation définitive aux UV.

L'Orange 30 est actuellement disponible chez Gearbest au prix de 270€ avec une expédition effectuée gratuitement depuis la France.



