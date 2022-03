Orange annonce l'arrêt des réseaux 2G et 3G

Pour la transformation et la modernisation de ses réseaux mobiles en Europe, Orange communique aujourd'hui sur l'arrêt des réseaux 2G et 3G. Cet arrêt sera progressif et avec une échéance avant la fin de la décennie.

En France, Orange arrêtera le réseau 2G d'ici la fin de l'année 2025, tandis que le réseau 3G sera arrêté d'ici fin 2028. Orange souligne qu'en France la couverture nationale 3G est historiquement plus élevée que la couverture 2G.

[CP] @Orange annonce une nouvelle étape dans la transformation de ses #réseaux mobiles en Europe, avec l’arrêt progressif des réseaux #2G et #3G avant la fin de la décennie.



? https://t.co/1dT8Rz5H4Z pic.twitter.com/zpv8JIHnVm — Service Presse Orange (@presseorange) March 1, 2022

Dans les autres pays que sont la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, ce sera d'abord l'arrêt de la 3G, puis celui de la 2G. La 3G y sera ainsi arrêtée d'ici 2025 et la 2G sera progressivement arrêtée d'ici 2030. Orange souligne toutefois une stratégie propre à chacune de ses filiales.

Suppression de couches technologiques obsolètes

Orange justifie une évolution de ses réseaux mobiles vers des technologies " plus sécurisées, résilientes, économes en énergie et modernes telles que la 4G et la 5G. " L'opérateur met par exemple en avant la technologie VoLTE pour une meilleure qualité de la voix.

À souligner que la 2G peut tout de même être une solution de repli pour les opérateurs lors d'heures de gros trafic ou à l'intérieur des bâtiments. C'est néanmoins une vieille technologie qui est largement vulnérable aux écoutes et à l'usurpation d'identité.

Les fréquences actuellement utilisées pour la 2G et la 3G seront réallouées pour améliorer la capacité et la couverture des réseaux 4G et 5G, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Reste que l'annonce d'Orange nécessitera une attention particulière et un accompagnement dans le domaine de l'IoT.

Questionnement sur la pertinence environnementale

Dans son évaluation de l'impact environnemental du numérique en France réalisée avec l'Ademe, l'Arcep note que " la pertinence environnementale de l'extinction des anciennes générations de réseaux mobiles semble complexe à évaluer. "

" Certains équipements, notamment professionnels (par exemple des terminaux de carte bancaire), requièrent encore l'utilisation d'anciens réseaux mobiles 2G / 3G. Puisque ces équipements ne sont pas pour l'instant voués à être changés, l'extinction des réseaux d'ancienne génération viendrait à rendre obsolètes lesdits équipements numériques et à questionner l'avantage environnemental de telles mesures ", écrit l'Arcep.

À voir si les autres opérateurs en France s'inscriront dans la même démarche que celle initiée par Orange.