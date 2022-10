Orange remplace votre Livebox et décodeur TV âgés

Un changement de matériel va peut-être s'imposer pour des abonnés Orange fidèles à l'opérateur depuis plusieurs années. En l'occurrence, des abonnés qui disposent d'un décodeur TV qui n'est plus de première jeunesse. Le boîtier concerné est blanc et il s'agit du décodeur TV UHD 90 de Sagem.

Selon une information de Alloforfait, Orange avertit des abonnés que ce décodeur ne sera plus en mesure d'être mis à jour et s'arrêtera de fonctionner le 9 novembre prochain. Il est heureusement proposé un changement de décodeur pour un modèle plus récent.

Une telle opération est gratuite et permettra pour les abonnés concernés du FAI de bénéficier en échange du décodeur TV UHD. A priori, il s'agirait du décodeur TV UHD au format compact qui avait pris la suite du décodeur TV 4. Le cas échéant, il est compatible 4K HDR.

À souligner que les anciens décodeurs TV blancs d'Orange ne sont pas compatibles avec des applications et services de vidéo à la demande comme Prime Video d'Amazon, Disney+ et Netflix.

Avec nouvelle Livebox et sans regret ?

Le changement de décodeur TV (sans modification du prix de l'offre souscrite) pourra en outre être également synonyme de changement de Livebox trop ancienne. Si nécessaire, ce sera au profit de la Livebox 4.

Un bon dans le temps avec deux boîtiers qui pourront désormais être connectés en Wi-Fi (Wi-Fi 5). Pour autant, il y a eu depuis la Livebox 5 et plus récemment la Livebox 6 (compatible Wi-Fi 6E) lancée en avril dernier.

Le fameux décodeur TV UHD 90 blanc que proposait jadis Orange dans son offre Livebox ne devrait pas être regretté et son appellation UHD est trompeuse. C'est seulement HD. Ce sera dans le même temps l'adieu à des prises Péritel qu'il intègre. Un problème pour ceux qui ont conservé de vieux appareils ?